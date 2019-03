«Captain Marvel»: i quattro buoni motivi per non perderlo

Ci siamo: venerdì 8 marzo - sarà un caso? - tutti in sala, al cinema, per il nuovo gioiellino firmato Marvel, Captain Marvel, l'adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto sulla supereroina concorrente di Wonder Woman- e ventunesima fatica della Marvel Cinematic Universe. Un'attesa smaniosa che è seconda solo a quella di Babbo Natale, a giudicare dal trepidare dei cinefili amanti dei fumetti e no.

Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, e interpretato da Brie Larson, Jude Law e Samuel L. Jackson, il film nasce come capitolo di raccordo tra le prime due pellicole Avengers e il capitolo conclusivo, in uscita ad aprile, Avengers: Endgame. Con una patina anni 90 - come si nota dai costumi, ad esempio, e dall'ambientazione (per la precisione siamo nel 1995) - e una fotografia notevole, ecco a voi i quattro motivi per non perdervi il gusto di abbuffarvi di pop corn tra scazzottate epiche ed effetti speciali.

1. IL PERSONAGGIO

Captain Marvel è l'essere più potente dell'universo - in un mondo fatto di supereroi, beninteso. Una furia incontrollabile, che sa di avere potenza inesauribile e non sa come gestirla. Ha pure un gatto al seguito. Fa a botte, ma un cazzotto alla volta. E con molta grazia, peraltro.

2. CAPTAIN MARVEL È UNA DONNA

Come Wonder Woman, Captain Marvel è donna anche lei, anche se pare che all'inizio questo supereroe fosse stato pensato al maschile. Poi ha cambiato volto e sesso, perché, diciamolo, la tutina attillata e i superpoteri sono più chic su una donna.

3. IL NOME

Tutti i supereroi prodotti dal genio della Marvel hanno un nome proprio che li identifica: Spiderman, Ironman, Pantera Nera, Hulk... Per questa supereroina, la stessa casa editrice si è spesa perché portasse il nome di chi, a un certo punto, l'aveva adottata per inserirla nelle proprie storie a fumetti. (La storia di questo pesonaggio è molto lunga e controversa. Padri e madri diversi che si sono succeduti negli anni e ne hanno rivendicato la paternità. Un pasticciaccio).

4. STAN LEE

Il 12 novembre 2018 moriva Stan Lee, colui che ha sceneggiato le storie che hanno reso più avventurosa la vita di tanti. Ebbene, Captain Marvel è il primo film ad essere lanciato dopo la sua morte, e, non possiamo spoilerare, ma i registi hanno deciso di omaggiarlo con un breve tributo all'interno della pellicola. Sarà impossibile trattenere le lacrime.

