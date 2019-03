Reddito di cittadinanza: quali sono le regioni più interessate? La risposta di Google

Dal 6 marzo è possibile richiederlo, basta avere i requisiti e andare alle Poste. Il Movimento 5 Stelle è riuscito a realizzare uno dei suoi più grossi obiettivi, una di quelle bandiere che porta avanti dai suoi primi anni in Parlamento. Come testimonia un video del novembre 2013: «Signori, ce l'abbiamo fatta. Dopo mesi di confronto con cittadini, associazioni ed esperti, abbiamo prodotto il primo dei venti punti: il reddito di cittadinanza».

Al momento i dati sulle richieste sono ancora parziali. Non c'è stato l'assalto agli uffici che era temuto. A richiederlo, nel primo giorno a disposizione, sono state circa 44 mila persone, oltre 35 mila direttamente alle Poste e poco più di 8 mila online. Le domande dovranno essere analizzate e approvate ma, quando tutto sarà a regime, sarà interessante capire chi e dove sarà stato richiesto. Per ora, gli unici dati sull'interesse manifestato verso la misura si possono trovare su Google Trends.

I dati di Google, quali regioni cercano il reddito di cittadinanza

Nell'ultima settimana, le ricerche per il reddito di cittadinanza seguono una curva che va verso l'alto, con un picco massimo toccato il 6 marzo alle 13.00, quando si è potuto richiedere ufficialmente il reddito. Google Trends non fornisce i numeri esatti delle ricerche, ma semplicemente dei valori su una scala da 1 a 100, in cui 100 rappresenta il picco più alto delle ricerche.

La frequenza delle ricerche della chiave «Reddito di cittadinanza»

Passando ai dati dei territori, le tre regioni sul podio per le ricerche del reddito di cittadinanza sono Calabria, Sardegna e Sicilia. I dati territoriali sono calcolati sulla base delle ricerche totali nell'area di riferimento. In pratica, questi valori indicano la frequenza della ricerche sul reddito di cittadinanza rispetto a tutte le ricerche fatte su Google. Cliccando su una singola regione si possono anche trovare le città in cui la stessa ricerca è stata fatta più volte. In Calabria, sul podio c'è Caulonia Marina. Le ultime tre regioni ad aver cercato queste parole chiave su Google sono: Veneto, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.