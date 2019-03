Facebook e Instagram sono down (e gli utenti si scatenano su Twitter)

«Menlo, abbiamo un problema». Dopo le 16 di mercoledì 13 marzo diverse segnalazioni hanno cominciato ad arrivare da tutto il mondo sullo stato di salute di Facebook e Instagram. I due social network di Mark Zuckerberg hanno qualche problema. Si riesce a vedere il Wall, la schermata con gli aggiornamenti dei contatti, ma non si può pubblicare nulla, nemmeno un commento. Stessa dinamica per Instagram, si vedono le foto e le storie già caricate in precedenza ma non si riesce a pubblicare nulla di nuovo sulla propria pagina personale.

La mappa delle segnalazioni secondo il sito Downdetector.com

Da Menlo Park, sede di Facebook, non arrivano notizie. Anche perché per pubblicarle su un social dovrebbero usare Twitter, ma somiglierebbe troppo a un autogol. Secondo il sito Dowdetector.com le segnalazioni arrivano un po' da tutto il mondo, almeno da quello raggiunto dal social network con l'icona blu. Come da rituale, su Twitter si è scatenata un'orda di utenti armati di meme per ironizzare sul crollo dei social rivali. Eccone una rapida selezione.

