Richard Anthony Monsour, in arte Dick Dale, è morto all'età di 82 anni. Pioniere della surf music - nata dopo gli anni '50, e chiamata così proprio perché strettamente associata alla cultura giovanile del surf - raggiunge il successo nel 1961 con il brano Let's Go Trippin' poi riconosciuto come primo esperimento di successo del surf rock (la canzone aveva avuto un'eco così ampia che anche i Beach Boys si erano cimentati in una sua cover).

I primi passi in California e la svolta

In California Dale aveva formato la sua band di supporto: i Del-Tones. La sua musica e il suo pubblico erano di nicchia. Poi la svolta: negli anni '80 incide Misirlou - la cui paternità è attribuita a Michalis Patrinos che l'aveva incisa già nel 1928 - un brano musicale folkloristico greco; lo stesso brano è adottato da Quentin Tarantino che lo userà nei titoli di apertura del celebre Pulp Fiction, pellicola del 1994.

Il successo

Diventerà per tutti il main theme - detto all'americana - di quel film, riconoscibile già dalle prime note. Il sodalizio con Tarantino permette a Dick di ritagliarsi una fetta di pubblico affezionato. Da lì, nuovi album e tour in giro per il mondo. La verità è che in pochi ricordano il nome Dick Dale, ma quel riff di Pulp Fiction, rubato e campionato in modo massiccio in seguito anche dai Black Eyed Peas nel 2005 per l'intro del brano Pump It, è entrato nella storia.

