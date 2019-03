«Mums make porn»: quando le mamme educano al porno, girando un film hard

Mums make porn. Tradotto: Le mamme girano un porno. È il titolo di un programma che andrà in onda sulla rete britannica Channel 4: un progetto di educazione sessuale e di sensibilizzazione alla fruizione dei film porno realizzato da cinque donne (e mamme) con età e storie diverse. «I film porno - spiegano - sono spesso sessisti e denigrano la figura della donna promuovendo una visione fittizia dell’atto sessuale che può ledere l’autostima dell’adolescente».

Le 5 protagoniste del progetto non andranno sul set, ovviamente, ma si occuperanno della produzione. Emma, ​​stilista pop di West London, avrà il ruolo della costumista; Sarah fotografa e genitore single di Chester, sarà la regista; Jane, devota cristiana, ha incoraggiato sua figlia a partecipare a una protesta femminista; Anita, madre di quattro ragazzi, ammette di divertirsi con il porno già da tempo; e Sarah-Louise, estetista che si occuperà delle acconciature sul set e che, come Jane, non ha mai visto un film porno.

