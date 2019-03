Calcutta, Jovanotti e Paradiso si trasformano in felini: il video di «La luna e la gatta» è già di tendenza su YouTube

«I Barbooodos, una improbabile band esordiente destinata a lasciare un segno indelebile nella musica italiana». Takagi e Ketra li avevano definiti così: i grandi della scena pop e indie della Penisola, riuniti per incidere il singolo che è già diventato un tormentone primaverile. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti: insieme ai producer Takagi (Alessandro Merli, ex membro dei Gemelli Diversi) e Ketra (Fabio Clemente, beatmaker dei Boomdabash) hanno lanciato la canzone La luna e la gatta.

Il 21 marzo è uscito il video del brano e già viaggia nell'ordine delle decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube. La sceneggiatura è stata scritta da Takagi e Ketra. La regia di Gaetano Morbioli ha previsto una "cartoonizzazione" dei cinque cantanti, per l'occasione trasformati in gatti che cantano e suonano in una mansarda. Sui tetti, otto ballerini danzano sotto una grande luna imprimendo al video e al pezzo e un'aura da musical.

Takagi e Ketra hanno già dimostrato di dare il meglio con le collaborazioni. Per il duo da oltre 310 milioni di view su YouTube e 90 milioni di streaming su Spotify, i brani più popolari sono stati L'esercito del selfie, Da sola in the night e Amore e Capoeira, impossibile non averla ascoltarla almeno una volta durante la scorsa estate.

