Bugliano, il Comune italiano che esiste ma non esiste (e diverte gli utenti Twitter)

Il Comune di Bugliano esiste. E non esiste. Quello vero è una piccola frazione della località di Barga, in provincia di Lucca; però ce n'è anche un altro, che figura solo su Twitter: ha 1571 follower, e nelle informazioni relative al profilo dice di trovarsi in provincia di Pisa e di essere specializzato nella coltivazione della barbabietola da zucchero - il topic trend dei libri di geografia.

La pagina è impostata come fosse davvero ufficiale, tutto è realistico (stemma compreso), con la differenza che appena si passano in rassegna i vari post, ci si accorge che qualcosa non va: il contenuto è fake. I gestori si divertono a beffarsi degli utenti, diramando falsi comunicati e facendo la cronaca cittadina in chiave satirica. Esilaranti sono i commenti degli utenti.

Non mancano poi le convocazioni per assemblee comunali, come quella per decidere se la strada di via Magenta sia in salita o in discesa. La convocazione è presieduta da Giacomo Bellotonti, che è chiaro non esista. Un po' come il presidente del consiglio comunale, il dottor Fabio Buggiani. Il Comune poi non si fa di certo prendere per il naso, e redarguisce i cittadini:

Oltre a tenere il passo con l'attualità:

