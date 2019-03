«I'm blue, da ba dee», il primo successo degli Eiffel 65 compie vent'anni. E all'inizio non piaceva a nessuno

Quando suona alla radio. Quando capita di sentirla ad una serata revival. O quando l'amico la fa partire a massimo volume, dandoti di gomito e ti dice «E questa te la ricordi?», lasciando poi spazio all'inevitabile karaoke a squarciagola. Stiamo parlando di Blue (Da Ba Dee). Il singolo d'esordio della band electro dance Eiffel 65 compie 20 anni, con il suo ritornello che non ti lascia più e il suo videoclip realizzato in computer grafica che vanta più di 170 milioni di visualizzazioni.

Al lancio il brano era stato un flop completo, vendendo a malapena 200 copie. Poi, vuoi per congiunture astrali, vuoi per la fortuna del principiante, il singolo esplode e il successo raggiunge la vetta delle classifiche in 17 Paesi in giro per il mondo. Gli Eiffel 65 - o solo Eiffel, per gli amici - diventeranno quelli di hit come Voglia di dance all night, Viaggia insieme a me e Una notte e forse mai più. Ma Blue è di certo la canzone che più di tutti identifica questa band, e ancora oggi raccoglie il successo seminato vent'anni fa, tant'è vero che la canzone è stata inclusa nella colonna sonora di Iron Man 3, pellicola del 2013.

E cosa abbiamo cantato per vent'anni? Il testo gioca sulla doppia valenza del termine «blue»: da una parte inteso come il colore, e dall'altra inteso in senso figurato, e cioè col significato di «triste». In realtà la scelta del colore era stata del tutto casuale, mentre quel «da ba dee» era una mossa studiata, perchè tutto fosse più orecchiabile. Un'espressione nonsense che si potesse canticchiare o usare come intercalare.

Yo senti c'è una storia su un ragazzo che vive in un mondo blu e tutto il giorno e tutta la notte e tutto quello che vede è blu come lui dentro e fuori blu è la sua casa con una piccola finestra blu e una corvette blu e tutto è blu per lui e se stesso e tutti in torno perché non ha nessuno da sentire... I'm blue da ba dee da ba daa

Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa

Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa

Nota per gli appassionati: gli alieni presenti nel video della canzone hanno un loro sito internet. Lo sapevate?

