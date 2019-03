Gwyneth Paltrow posta il selfie con la figlia, ma lei non ci sta

L'attrice Gwyneth Paltrow scatta un selfie con la figlia, Apple Martin, in tenuta da sci e decide di postarla sui social. La ragazza, che ha 14 anni, non la prende però molto bene: «Mamma ne abbiamo discusso. Non puoi postare nulla senza il mio consenso». Paltrow non perde tempo e la incalza, giustificandosi: «Ma se neanche si vede la tua faccia!».

Come a dire che ora sono i figli a redarguire i genitori per un'eccessivo attivismo sui social, e non il contrario come la consuetudine vorrebbe. Apple Martin è la figlia avuta dall'ex compagno Chris Martin, frontman dei Coldplay, nel 2004. E non è la prima volta che le due appaiono sul profilo dell'attrice - foto in cui peraltro sembrano due gocce d'acqua.

