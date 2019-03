«Alien: The Play»: quando Hollywood si innamora di una recita scolastica

C'è una scuola nel New Jersey, la New Bergen High School, che ha messo in scena il cult del 1979 di Ridley Scott, Alien, il cui filmato sta diventando virale. Il rifacimento si intitola Alien: The Play, ed è stato realizzato, oltre che nei costumi anche nelle scenografie, con materiali riciclati provenienti proprio dai locali scolastici oppure donati da privati.

Sedici studenti coordinati da tre insegnanti: il professore d'inglese Perfecto Cuervo, che ha adattato la sceneggiatura cinematografica a quella amatoriale; l'insegnante di educazione fisica, Steve Defendini, che ha diretto scenografie e costumi; e l'insegnante di musica, Brian Bonacci.

Pur non avendo un dipartimento che si occupa di teatro, gli insegnanti stanno pensando di coinvolgere gli studenti più promettenti anche per produzioni future. Questo è reso possibile anche dalla complicità del mondo hollywoodiano - e in particolare del conduttore televisivo Adam Savage - che pare aver mostrato attenzione per l'attività degli studenti della New Bergen High.

Instagram | l'attrice Sigourney Weaver con il regista Ridley Scott

Lo spettacolo portato in scena dai ragazzi, con un budget limitato, si è svolto per due giorni nell'auditorium della scuola. Gli insegnanti stanno lavorando al montaggio di un video integrale della messa in scena, che è probabile sarà reso pubblico.

In copertina: Instagram | Lo Xenomorfo, la creatura extraterrestre protagonista del film. Qui, in una scena del «dietro le quinte»

