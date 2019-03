SUONI E VISIONI Sfida Usa: «BoJack Horseman» miglior contenuto originale Netflix 16:55

Può BoJack Horseman vincere il premio di miglior contenuto originale Netflix? Certo che sì. La serie animata in cui convivono esseri umani e animali antropomorfi ha sbancato un contest indetto dalla sezione sport della testata Usa Today che, all'occorrenza, si occupa anche di cultura e spettacolo. Un testa a testa, quello finale, tra la serie disegnata dalla fumettista Lisa Hanawalt, e un altro cult di casa Netflix, Stranger Things. Con il 93,5% dei voti, BoJack si è portato a casa il titolo del Bracket Madness Contest, una sfida a tema che chiama al voto i lettori del giornale. Instagram | Una scena della serie BoJack Horseman Ai quarti di finale erano arrivati, oltre ai due contenuti già citati, anche Making a Murderer, la docu-serie basata sui (veri) fatti di cronaca che riguardano Steven Avery e della sua famiglia; e Bird Box, il film con protagonista Sandra Bullock. La sfida, in realtà, era partita con una rosa più ampia: c'erano infatti nell'elenco anche Big Mouth, Unbreakable Kimmy Schimdt e American Vandal. La vittoria di BoJack Horseman non è poi da considerarsi un fulmine a ciel sereno: vanta pur sempre una certa popolarità - specie tra i ragazzi- ed è un esempio di satira molto apprezzata. In copertina: Instagram | Una scena della serie BoJack Horseman Leggi anche: «Stranger Things 3»: Netflix lancia il primo trailer

