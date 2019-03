Marcello Fonte, l'attore che ha interpretato il "canaro" di via della Magliana in Dogman, non ha conquistato la statuetta del miglior attore protagonista. Ma la vittoria di Alessandro Borghi nella serata dei David di Donatello, andata in onda ieri sera 27 marzo, non ha demoralizzato la star del film di Matteo Garrone. Ad accompagnarlo durante l'evento c'è stata la madre, direttamente dal quartiere di Arghillà a Reggio Calabria.

«Il mio premio ce l'ho, è mia mamma qui con me», ha detto dal palco, indicando la signora tra il pubblico. Marcello ha voluto spesso con sé sua madre per il tour del film, che lo ha portato fino al Festival di Cannes. Lì, l'artista ha avuto un riconoscimento maggiore, vincendo il premio come miglio attore protagonista proprio con il film di Garrone. I premi conquistati da Dogman nella serata dei David sono ben 6: Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore non protagonista, Miglior fotografia e Miglior scenografo.

