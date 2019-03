«Trono di Spade», HBO: dopo l'ultima stagione in arrivo un documentario di due ore sulla serie

«Valar Morghulis», «Valar Dohaeris», è il mantra che i fans di Game of Thrones si ripetono da anni, da quando lo show della HBO ha fatto irruzione nel 2011 nelle nostre vite. Perché, diciamocelo, il Trono di Spade ha cambiato la nostra esistenza, o almeno quella dei super appassionati che proprio non possono fare a meno di ascoltarsi in loop l'intro iniziale della serie o di chiedersi ripetutamente, anche al bar con gli amici, se Daenerys conquisterà prima o poi il trono e se Jon scoprirà le verità sulle sue origini. Ma, ahimè, la serie fantasy sta per giungere al termine.

Ma non disperate, perchè l'HBO ha in serbo per voi una sorpresa molto speciale. Dopo l'ottava e ultima stagione, la casa di produzione regalerà ai fans un documentario di due ore che verrà trasmesso esattamente una settimana dopo la sesta e ultima puntata del 19 Maggio. Game of Thrones: The Last Watch, diretto da Jeanie Finlay, aprirà le porte ai fans al mondo del dietro le quinte di Westeros, ripercorrendo le otto stagioni che hanno fatto del Trono la serie più vista e piratata al mondo.

«Un resoconto ravvicinato e personale delle trincee di produzione, che segue la troupe e il cast mentre combattono in condizioni climatiche estreme», ha comunicato la HBO. «Molto più di un documentario del "making of", questa è una storia divertente e straziante, raccontata con arguzia e intimità, sui piaceri agrodolci di ciò che significa creare un mondo, a cui dobbiamo adesso dire addio».

L'ultima stagione del Trono di Spade sarà composta da sei episodi la cui durata andrà dai 54 minuti del primo episodio agli 80 dell'ultimo. La serie comincerà il 14 aprile e terminerà il 19 maggio, mentre il documentario sarà trasmesso il 26.

