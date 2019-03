«Che fai, brexiting?!»: quando la politica diventa slang

In tempi di Brexit, gli inglesi, popolo da sempre riconosciuto come detentore di umorismo d'alto livello, hanno inventato un neologismo, entrato proprio ieri nello Urban Dictionary, il dizionario ufficiale dello slang, dedicato solo ai neologismi: si tratta del verbo «brexiting».

Recita il Dictionary: «Brexiting is saying goodbye to everyone at a party, and then proceeding to stick around». Che vuol dire: salutare tutti durante una festa, dicendo che stai andando via e, invece, rimanere.

L'espressione circola già da un po' tra i britannici e pare sia usata per lo più quando si parla di feste. Ora è entrato nel dizionario più autorevole quando si parla di slang.

Urban Dictionary | La definizione del termine Brexiting

Ma i britannici sono una fucina inesauribile quando si tratta di inventarsi nuove parole, specie per lo urban dictionary, come direbbero loro. E' il caso, ad esempio, della parola «goat» (letteralmente, «capra») che invece ora ha assunto un nuovo significato. E' diventato l'acronimo di: g.reat o.f a.ll t.imes, e cioè «il più grande di tutti i tempi».

Facebook | La bandiera del Regno Unito, the Union Flag

Ma anche la parola «bae», che tra l'altro ha creato non poco dibattito anche tra i giornalisti: c'è chi dice sia l'abbreviazione di «babe», nomignolo affettivo.

Un'altra scuola di pensiero lo dà come acronimo di b.efore a.nyone e.lse (traduzione di prima di chiunque altro); per tutti gli altri c'è poi la versione, cosiddetta, da ghetto: b.itches a.lways e.ating (per indicare ragazze in sovrappeso). Sia come sia, la parola è stata inserita nella lista di lemmi che potrebbero essere aggiunti nella prossima edizione dell'Oxford English Dictionary.

«Tickety-boo»: con questo termine al limite dell'onomatopeico, gli inglesi intendono qualcosa o qualcuno di meraviglioso (it's tickety-boo!, ndr).

Se invece dipingerete un quadro con un soggetto incomprensibile o compiete una qualsiasi azione in modo confuso, con risultati pessimi, nel paese della Regina vi diranno che quella è una cena da cane, una «dog's dinner».

In copertina: Facebook | la Regina Elisabetta

Leggi anche: