«Gomorra 4»: per la nuova stagione non poteva mancare il tocco The Jackal

Dopo cinque anni dal suo esordio, Gomorra ritorna. Capitolo numero quattro per la serie tv targata Sky Atlantic e che farà il suo esordio stasera. Molte le conferme nel cast come Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito e Cristiana Dell'Anna che presta il volto a Patrizia Santoro.

Un'assenza, invece, che vera assenza non sarà quella di Marco D'Amore che abbandona il personaggio di Ciro per prendere posto dietro la macchina da presa.

E se Gomorra è ormai una rassicurante certezza per i più appassionati, anche i The Jackal lo sono. Dalle prime parodie, ai video con i cameo del cast originale della serie. Anche quest'anno il gruppo di comici partenopeo fa ritorno sugli schermi social con una nuova diavoleria.

Un video in cui propongono -vista la sequela di critiche di cui Gomorra è vittima ogni anno per essere, secondo alcuni, diseducativa- una versione bon ton della serie. No alla delinquenza e all'omertà e sì alla buona educazione, al senso civico. E, ovviamente, niente parolacce. Le risate sono assicurate.

In copertina: Facebook, profilo ufficiale The Jackal. Un frame dal nuovo video

