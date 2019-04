«Non è un pesce d'aprile». Così la pagina ufficiale Facebook della piattaforma streaming Netflix annuncia l'uscita, il 19 luglio, della nuova stagione - la terza - della serie tv spagnola pluripremiata, La Casa di Carta. Netflix lancia un teaser di trenta secondi da cui si capisce poco, ma abbastanza per non volersi perdere la terza parte di una delle serie che più hanno incantato il pubblico di tutto il mondo.

Nel teaser Tokyo e Rio si tengono per mano mentre galleggiano su una zattera in mezzo al mare, in qualche spiaggia caraibica. Innamorati più che mai. Ma ci sono anche Nairobi, il Professore; Denver e Stoccolma. Ma sembra che nonostante l'apparente quiete iniziale, nulla sia tranquillo come sembra. Non è ancora finita per la banda di rapinatori più famosa dello streaming.

