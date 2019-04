«Snake» è tornato. E si gioca su Google Maps

Se 15 anni fa avevate un Nokia 3310, non potete non ricordare il gioco che più di tutti ci faceva perdere la testa per intere giornate: stiamo parlando di Snake. Adesso Google lo rilancia -forse per scherzo?- in una veste tutta nuova: su Google Maps. Il videogioco è stato lanciato nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile: potete trovarlo tra le opzioni del menu principale.

Se accedete al gioco, vi ritroverete davanti non il classico serpentello, ma guiderete un treno o un autobus e nella corsa l'obiettivo sarà quello di raccogliere il maggior numero di passeggeri possibile. Sette livelli con cui confrontarvi e per vedere se non avete perso la mano. Per ogni livello una città diversa: Tokyo, Londra, Sidney, Il Cairo, San Paolo e San Francisco. Potete sennò fare le cose in grande e scegliere il percorso che vi porta a correre per il mondo intero.

Anche se non è ancora chiaro per quanto tempo Google ha intenzione di rimanere online con Snake, le cose certe sono che potete usare il gioco sia sull'applicazione Android o iOS del telefono, oppure fare riferimento al sito web dedicato alla novità dal sapore vintage di Google. Pronti a tornare indietro nel tempo?

In copertina: Instagram | Foto di presentazione di Snake by Google Maps

