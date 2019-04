Vendicatori contro Jedi, in sei ore «Avengers: Endgame» stacca più prevendite di «Il risveglio della forza»

Mancano ancora più di due settimane all'uscita del capitolo finale della saga dei vendicatori della Marvel Avengers:Endgame. Eppure la pellicola ha già infranto il record di prevendite. Prendendo solo la prima ora di prevendite, il film dei fratelli Russo ha venduto il triplo dei biglietti di Avengers: Infinity War. Ma non solo, al film Disney sono bastate sei ore per superare il numero totale di biglietti venduti in anticipo per Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Fandango, il sito americano di prevendite, ha annunciato anche che martedì è stato il miglior giorno di vendita degli ultimi 19 anni. Una folle corsa che ha creato seri problemi ai siti di vendita. Molti hanno riscontrato diversi problemi tecnici tanto che l'hashtag #AvengersEnd, gametickets è diventato di tendenza su Twitter, con i fan che hanno pubblicato foto dei siti in crash. Alcuni biglietti sono subito apparsi in vendita su e-Bay, con prezzi che andavano dalle centinaia alle migliaia di dollari.

I registi del film, i fratelli Russo, su Twitter hanno ringraziato gli appassionati del film per il grande successo: «Incredibili. Ragazzi, siete meravigliosi».

Per Avengers: Endgame ci sono tutte le premesse per entrare nell'Olimpo del box office statunitense. A guidare la classifica dei film con il maggiore incasso nella storia del cinema resiste dal 2009 Avatar di James Cameron con 2 miliardi e 787 milioni di dollari. Il regista americano detiene anche la seconda posizione con un altro film cult:Titanic, con 2 miliardi 187 milione dollari.

Avengers: Endgame non è la sola pellicola Marvel che sta generando guadagni in queste settimane. In cima alla classifica del botteghino americano c'è anche Captain Marvel, il film sull'eroina interpretata dal premio oscar Brie Larson che ha fino a oggi ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo.

