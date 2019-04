Il cielo è di tutti, parole per ricordare Gianni Rodari

Poesie, racconti, filastrocche, enciclopedie, articoli di giornale: Gianni Rodari è stato forse il più grande autore italiano del Novecento nella letteratura per bambini e per ragazzi. Le sue filastrocche, le sue poesie, nella loro semplicità e genuinità rendono tutt’oggi di grande attualità e di valore la sua opera.

L’animo sensibile, la solitudine, l’interiorità, il rifiuto della guerra, l’errore visto come opportunità: questi gli elementi che hanno fatto da cardine all’opera di Rodari. Noi abbiamo deciso di ricordarlo con una sua poesia.

«Qualcuno che la sa lunga

mi spieghi questo mistero:

il cielo è di tutti gli occhi

di ogni occhio è il cielo intero.

È mio, quando lo guardo.

È del vecchio, del bambino,

del re, dell'ortolano,

del poeta, dello spazzino.

Non c'è povero tanto povero

che non ne sia il padrone.

Il coniglio spaurito

ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,

ed ogni occhio, se vuole,

si prende la luna intera,

le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa

e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo

non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,

in prosa od in versetti,

perché il cielo è uno solo

e la terra è tutta a pezzetti».