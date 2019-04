I draghi di Daenerys possono volare, anche senza la magia. Il fact-checking

Non capita spesso che da un universo fantasy possano spuntare esseri mitologici così compatibili con la biologia e la fisica come i draghi di Game of Thrones. Per anni i fan hanno potuto constatare il loro realismo basandosi sulle descrizioni presenti nei libri. Una lettura confermata anche da grandi scienziati e divulgatori come Neil deGrasse Tyson. Il potere di questi giganteschi rettili alati è devastante, le fiammate che escono dalla loro bocca possono sterminare interi eserciti in una manciata di secondi. Questa forza ha permesso alla dinastia dei Targaryen di conquistare con pochi uomini quasi tutto il continente di Westeros.

Diversi millenni prima delle vicende che vediamo nella serie, i draghi comparvero dalla catena vulcanica nota come le Quattordici fiamme. Qui i Valyriani, un popolo di pastori, furono i primi a domarli creando un grande impero nel continente di Essos. Stando a come le cronache riportano queste origini, vi sarebbe in loro anche una connessione con la magia. Poteva essere un banale stratagemma fantasy, invece la fantasia dell’autore dà sufficienti elementi per ritenerli scientificamente plausibili.

Cercheremo di affrontare la questione con l'aiuto di due influencer della community italiana di YouTube: Domenico Prudenzano e Vittorio Grimaldi. Domenico è un chimico che ha realizzato video in cui analizza dal punto di vista scientifico la plausibilità di diversi temi del fantasy e della fantascienza. Vittorio è invece un giornalista che si occupa da anni nei suoi canali di mitologia.

Come fa Viserion a sfondare la Barriera?

Secondo lo scienziato e divulgatore americano Neil deGrasse Tyson i draghi di Game of Thrones sono biologicamente e fisicamente plausibili, lo afferma in un tweet del settembre 2017, dove sostiene che la loro apertura alare sia abbastanza ampia da consentirne il volo. Ha una spiegazione anche per la fiammata blu del drago Viserion, trasformato in zombie dagli Estranei.

La questione riguarda la possibilità di aprire un varco nella Barriera, una muraglia di ghiaccio gigantesca che doveva difendere Westeros dai popoli dell’estremo Nord. Il fuoco del «drago zombie» è effettivamente blu, a questo corrisponde un calore tre volte più alto delle fiamme tra il giallo e il rosso. Restano comunque forti dubbi sul tempo in cui Viserion ha distrutto la Barriera: troppo poco per essere credibile.

«Qui - spiega Domenico Prudenzano - esiste ancora una grossa controversia: una fiamma blu è sicuramente dalle due alle tre volte più calda di una rossa, con una temperatura minima di 1200 gradi e può andare oltre a questa soglia in base al combustibile. Anche ammesso che si arrivi a 1600 gradi non è possibile vaporizzare in pochi secondi il ghiaccio della Barriera. Tuttavia Tyson potrebbe avere ragione».

«Esistono combustibili come il "diciano acetilene" che bruciando ossigeno possono produrre una fiamma di circa cinquemila gradi (quattro volte più calda di una normale fiamma blu), in questo modo basterebbero dieci minuti per aprire un varco». Lo youtuber ha studiato anche una seconda ipotesi, che intende approfondire in un prossimo video. «Nell'universo narrativo di Martin si parla anche di draghi di ghiaccio in grado di generare "fiamme fredde"».

«Invece di fiamme potrebbe trattarsi in parte di ghiaccio, questo sarebbe sufficiente ad abbattere la Barriera. Se Viserion riuscisse a emettere almeno un 50% di ghiaccio, la velocità all'impatto sarebbe abbastanza alta da sfondarla».

Come fanno i draghi di Game of Thrones a volare?

Il fatto che i draghi possano sputare fiamme o magari ghiaccio potrebbe essere strettamente correlato alla loro capacità di volare. «Anche gli esseri umani durante la digestione producono dei gas, grazie all'esistenza di enzimi e flora batterica. I draghi potrebbero avere un sistema di incanalamento di questi gas in apposite vesciche, permettendo loro non solo di sputare fuoco ma anche di rendersi più leggeri dell'aria, come succede con le mongolfiere».

Non è quindi solo una questione di "portanza", concetto molto importante nel volo. «In aerodinamica abbiamo quattro forze che agiscono su un oggetto che deve volare: la gravità, la resistenza aerodinamica, la forza di propulsione e la portanza. Quest'ultima permette all'oggetto di restare sospeso grazie all'aria che genera una spinta attraversando le ali, portando così l'oggetto verso l'alto. Esattamente come fanno gli uccelli».

Senza l'aiuto di queste ipotetiche vesciche contenenti del gas, per i draghi di Got non sarebbe possibile ottenere una portanza sufficiente a fargli spiccare il volo. «Vediamo una portanza troppo alta per le loro capacità effettive, tenuto conto dell'ipotetico peso, paragonabile a quello di un T-Rex».

Effettivamente sono state fatte delle comparazioni con rettili volanti realmente esistiti, come appunto il Quetzalcoatlus, uno pterosauro vissuto oltre 60 milioni di anni fa. L’animale poteva raggiungere le dimensioni di un aereo da turismo. «Sì, ma questo animale doveva fare dei balzi molto potenti ogni volta e non sappiamo se volasse o si limitasse a planare dalle alture». Effettivamente all'epoca nessuno faceva birdwatching.

«L'utilizzo del salto non dovrebbe essere sufficiente se non sbattendo le ali molto velocemente, come fa il colibrì. Questi draghi - continua Domenico Prudenzano tornando ai draghi - riescono a spiccare il volo persino da fermi. La presenza di un gas ridurrebbe il peso draghi in maniera sufficiente da rendere possibile la portanza con meno battito alare e meno spinta delle gambe».

Resta da chiedersi quanto dovrebbero nutrirsi questi animali per farsi bastare la riserva di gas, per volare e arrostire i nemici in battaglia. «Possiamo fare solo speculazioni. Per il volo dovrebbero consumare 60 mila calorie, un uomo che fa molta attività fisica in media ne consuma 2mila in un giorno intero. Basta una pecora per coprire il fabbisogno di un volo, dovrebbero mangiarne decine al giorno».

Negli episodi di Got effettivamente i draghi di Daenerys causano non pochi problemi agli allevatori. Molti di loro si trovano i propri greggi decimati, tanto che a un certo punto Daenerys dovrà rinchiuderne due. «Può anche essere che questi animali consumino così tanto solo quando sono attivi. Parliamo di un metabolismo che si presume potessero avere anche i dinosauri: la mesotermia. Non devono quindi consumare sempre calorie per tenere la temperatura corporea entro un certo valore».

Le misteriose origini

In breve, i draghi dei Targaryen dopo la conquista dei Sette Regni finirono pian piano per estinguersi. Dopo la ribellione che portò alla perdita del trono dei Targaryen non rimase più traccia di questi animali, se non fosse per tre uova pietrificate, ricevute da Daenerys durante il suo matrimonio con Khal Drogo. Fu proprio lei che riuscì a farle schiudere passando tra le fiamme.

Durante la Guerra dei cinque re, scoppiata dopo la morte di re Robert Baratheon, Daenerys alleva i suoi tre draghi che nomina Viserion, Rhaegal e Drogon. Li usa abilmente per costruirsi un esercito nelle terre di Essos, debellare la schiavitù e tornare a Roccia del Drago alla riconquista dei Sette Regni di Westeros. Questo è quanto sappiamo dalla serie televisiva, che non ci dà molti elementi per capire effettivamente da dove saltano fuori queste creature, come spiega anche Vittori Grimaldi.

«Non si sa che origine abbiano i draghi, in Game of Thrones ci sono diverse leggende, si parla addirittura delle "lune di Westeros". Originariamente dalle terre di Jon Snow e compagni si sarebbero viste in cielo due lune. In "realtà" questi satelliti sarebbero stati delle gigantesche uova di drago. La prima si sarebbe già schiusa. La fine del mondo arriverebbe quindi con lo schiudersi della Luna rimasta, quando una nuova moltitudine di draghi verrebbe liberata nel mondo».

Non erano emersi dalla catena vulcanica delle Quattordici fiamme? «Certo, ma si tratta di un'altra leggenda». Qui un popolo di pastori, i valyriani, li avrebbero domati per la prima volta. «Sì, sacrificando la vita di migliaia di persone nei vulcani, per evocare una magia del sangue, in modo da evocarli e addomesticarli».

Le bombe atomiche dei Targaryen

I draghi di Got vengono spesso paragonati a delle bombe atomiche, questo perché in battaglia ogni volta che arrivano il nemico non ha molte speranze di vittoria. Ai Targaryen sono bastati esigui eserciti per sconfiggere nemici ben più numerosi. «Nella battaglia principale che si disputò durante la guerra di conquista guidata da Aegon I Targaryen, questi vinse usando un solo drago».

«Gli avversari, i Lannister e i Tyrell, avevano un esercito di 140 mila persone, schierate in un terreno coperto dall'erba secca. Al drago bastò poco per accendere quello che verrà chiamato il "campo di fuoco"». Forse però il paragone con la bomba atomica è un po' esagerato. «Una bomba atomica non la puoi arrestare, mentre durante la conquista di Aegon I un drago venne ammazzato con una sola freccia».

Vulnerabilità e buchi di sceneggiatura

Effettivamente i draghi di Got non sembrano poi così invincibili, lo si è visto anche quando Viserion viene colpito da una lancia scagliata dal Re della Notte, il capo degli Estranei. tQuesto episodio è anche di un buco di sceneggiatura: come faceva a essere già preparato all'attacco di un drago?

«Sono nate varie teorie su questo, ma resta ancora una scena senza spiegazione. C'è ancora spazio nella serie per fornirne una, noi ancora degli Estranei non sappiamo nulla. Nei libri di Martin si sa ancora meno, non si vede nemmeno il Re della Notte. Questo rende il buco di sceneggiatura nella serie ancora più grave, soprattutto se pensiamo che scaglia la sua lancia contro il drago con una sicurezza inspiegabile».

Perché i Targaryen cavalcano i draghi?

Un altro aspetto interessante è il fatto che a un certo punto i Targaryen arrivano a instaurare un rapporto coi draghi decisivo nella loro storia. «Nascono come una famiglia di mercanti, neanche nobili in realtà, nella libera fortezza di Valyria, in un contesto paragonabile al nostro tardo impero romano».

«Qui una delle loro esponenti, detta "La sognatrice", ha la visione di una imminente distruzione dell'Impero di Valyria, quindi assieme alla famiglia, tre traghi e alcune uova, fugge in un possedimento appartenuto da secoli ai Targaryen a Westeros: Roccia del drago. Uno dei draghi che portano con sé è Balerion, il più longevo di tutti, utilizzato anche da Aegon I nella conquista di Westeros».

Estinzione e ricomparsa dei draghi

A un certo punto queste creature scompaiono, si parla addirittura di una loro estinzione. «Non si sa bene. Sappiamo che a Valyria tutti i vulcani eruttano, quindi è probabile che nello sfacelo risultante siano morti tutti, tra draghi e esseri umani. Esistono però narrazioni riguardo a draghi che sarebbero esistiti anche a Westeros prima dei Valyriani».

«Infine abbiamo voci riguardo a draghi molto più a Nord, compresi quelli di ghiaccio, questi ultimi sono stati introdotti da Martin in una fiaba per bambini». Non è detto però che siano canonici: la fiaba forse non fa proprio parte dell'universo narrativo di Got. «Questo particolare non è stato effettivamente confermato». A un certo punto i draghi comunque tornano, con Daenerys che riceve tre uova come dono di nozze. Resta da capire da dove queste saltino fuori.

«Questo è un piccolo spoiler. Martin sta pubblicando una raccolta di racconti dedicati solo ai Targaryen. Qui si parla di una donna, circa 280 anni prima degli episodi della serie, che avrebbe rubato tre uova di drago (solitamente Martin non specifica mai la quantità esatta quando nei suoi racconti vengono rubate uova di drago), lasciando intendere che le abbia vendute per avere una sua nave. Potrebbero essere proprio le uova che poi verranno regalate a Daenerys».

Draghi o viverne?

Sciogliamo infine un nodo che continua a rovinare amicizie e matrimoni tra i fan della saga. Per quanto ne sappiamo gli enormi rettili volanti potrebbero anche non essere dei draghi veri e propri, bensì delle viverne, infatti gli arti anteriori sono «diventati» delle ali formate da delle membrane, un po’ come accadde coi rettili volanti che dominavano i cieli durante l’era dei dinosauri. I draghi tradizionali invece hanno tutti gli arti liberi, con l’aggiunta di un paio d’ali.

Tuttavia stando all’etimologia del termine inglese (lingua originale della saga di Got), «wyvern» secondo il dizionario di Oxford starebbe a significare «winged two-footed dragon», ovvero «drago con due zampe».

Domenico Prudenzano è sostanzialmente d'accordo. La polemica su come dovrebbero essere definiti questi esseri alati su Got imperversa anche su YouTube. «Tutto ebbe inizio quando Sabaku No Maiku - influente gamer della community italiana - disse parlando di un "drago" del videogame Dark Souls che in realtà il termine corretto per descriverlo fosse "viverna". Tutti da allora si sono fissati con questa distinzione. In realtà dipende dall'ambientazione e dalla letteratura di riferimento, parliamo del resto di esseri mai esistiti».

Anche Raffaello sembra rappresentare delle viverne quando dipinge «San Giorgio e il drago» e «San Michele e il drago», in quel caso parliamo di allegorie del demonio in un determinato contesto religioso. Per Vittorio Grimaldi il discorso si chiude già col fatto che stando all'autore e al suo universo narrativo i rettili volanti di Got devono essere definiti draghi. «Il problema è che la gente non vuole stare a sentire l'autore. Nel Trono di spade i draghi sono fatti in quel modo e così vengono chiamati. Sulla rappresentazione del diavolo nell'arte in generale si apre poi un altro discorso, ci si collega anche col serpente primordiale, eccetera».

Quindi possiamo tranquillamente sostenere che quelli di Got possono essere un genere di draghi che somigliano alle viverne, mentre ricordano per stazza e peso un dinosauro come il T-Rex o un grosso rettile volante come il Quetzalcoatlus.

