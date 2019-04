Vinicio Capossela ha scelto un luogo simbolo come location del videoclip del suo nuovo singolo Il povero Cristo: Riace, la cittadina reggina divenuta nota in tutto il mondo come esempio d'accoglienza e integrazione dei migranti. Nel backstage anche Mimmo Lucano, il sindaco, oggi sospeso per le inchieste a suo carico, che parlando durante le riprese con il cantautore e, collegandosi ai temi dell'album di cui fa parte il singolo, ribadisce la sua «speranza di una società senza confini».

Il prossimo lavoro di Capossela, Ballate per uomini e bestie, di cui Il povero Cristo fa parte, e che uscirà il prossimo 17 maggio, undicesimo lavoro dell'artista, è «un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura» e per questo è stato anticipato da un brano che parla dell'incapacità dell'uomo «di salvarsi seguendo il precetto in cui è racchiusa tutta la Buona Novella: "Ama il prossimo tuo come te stesso"». Il povero Cristo è, appunto, dedicato da Capossela: «A Riace, a chi lotta per mettere in pratica la buona novella».

Oltre al borgo che fa da sfondo alle parole e alla musica di Capossela anche la scelta del protagonista ha un valore simbolico ed è un rimando cinematografico e culturale; a interpretare il Povero Cristo del cantautore sarà infatti l'attore Enrique Iatzoqui, il celebre e iconico Gesù de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini. Ma con quel "Buona Novella" probabilmente Capossela strizza l'occhio all'album sui vangeli apocrifi di Fabrizio De Andrè.

Oltre a Iatzoqui, interprete del videoclip sarà anche Marcello Fonte, vincitore della Palma d''Oro a Cannes nel 2018 come miglior attore protagonista per aver vestito i panni del "Canaro della Magliana" nel film Dogman di Matteo Garrone. Nel cast anche la ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia, già apparsa in numerose clip musicali di successo.

La fondazione Calabria film Commission, nata nel 2006 con l’obiettivo di incoraggiare e stimolare lo sviluppo dell’industria cinematografica in Calabria, specifica che la scelta del borgo simbolo d'accoglienza come location è stata presa «come reazione possibile alle crescenti tendenze xenofobe e di paura verso il diverso». Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio si è dichiarato lieto che «artisti di respiro internazionale hanno abbracciato la causa di Riace, un modello di coesistenza di etnie che funziona e di cui noi andiamo fieri».

Secondo il presidente Oliverio, inoltre, l'opera di Capossela «contribuirà a promuovere il messaggio di integrazione che parte da Riace. Un luogo che rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell'immigrazione». Per Oliverio Riace rimane «un modello affermato di inclusione che proietta la Calabria a livello mondiale come terra di solidarietà e comunanza».



La sceneggiatura del video è stata scritta dallo stesso Capossela con Miriam Rizzo, per la regia di Daniele Ciprì, che firma anche la fotografia. Il montaggio è curato da Dario Indelicato e i costumi sono di Grazia Colombini, mentre le scenografie sono di Gianluca Salomone. La pellicola è stata prodotta da Groenlandia con il sostegno della Calabria film Commission.

