Netflix lancia il trailer del documentario su Alexandria Ocasio-Cortez

Open lo aveva annunciato qualche tempo fa: per dieci milioni di dollari il gigante dello streaming, Netflix, era riuscito ad accaparrarsi il documentario che racconta l'ascesa di quattro donne nella politica americana, intitolato Knock down the House.

Tra le protagoniste del lungometraggio c'è Alexandria Ocasio-Cortez, la ventinovenne eletta al Congresso statunitense il 6 novembre 2018 al termine delle elezioni di midterm, diventando così la più giovane parlamentare nella storia degli Stati Uniti.

Ora abbiamo anche un trailer, pubblicato proprio dalla piattaforma di streaming, e una data di uscita: il primo maggio. Nel documentario verranno raccontate, oltra alla storia di Ocasio- Cortez, anche quelle di Amy Vilela, Paula Jean Swearengin e Cori Bush, candidate rispettivamente negli stati del Nevada, West Virginia e Missouri.

A fare da collante tra storie, ci saranno i temi della disparità di reddito, dell’assistenza sanitaria, fino ad arrivare alla violenza della polizia e all’ambiente. Netflix è riuscito nell'impresa di aggiudicarsi il film battendo concorrenti come Amazon.

