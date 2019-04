25 aprile, Gianni Morandi canta Bella Ciao per la festa della Liberazione

Gianni Morandi, nel giorno della festa della Liberazione, ha pubblicato un video di augurio di buon 25 aprile sul proprio profilo Facebook. Giardino sullo sfondo e chitarra in mano, il cantante bolognese ha deliziato i propri fan (e non) con una cover di Bella Ciao, la canzone partigiana da sempre sinonimo di resistenza e simbolo di libertà, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Bella Ciao, oltre a risuonare e a essere intonata nelle giornate di celebrazione della resistenza e della fine della guerra, è diventata ormai un simbolo che trascende il suo senso originario, diventando invece un fenomeno popolare e internazionale. Nell'immaginario collettivo rappresenta la lotta contro l’oppressione davanti alle ingiustizie e alle diseguaglianze, vecchie e nuove.

Tra le versioni più conosciute del brano c'è quella eseguita in piazza San Giovanni in occasione del primo maggio dai Modena City Rambles, quella di Tom Waits e Marc Ribot con la loro versione in inglese Goodbye Beautiful e inclusa nella raccolta Songs Of Resistance 1942 - 2018 o, ancora, quella dei Marlene Kuntz e di Skin degli Skunk Anansie, sino ad arrivare alla versione più pop realizzata come colonna sonora per la serie spagnola La Casa di Carta.

Foto copertina: Gianni Morandi | Facebook

