Concerto del Primo Maggio: nessuna donna (da sola) sul palco

Il cartellone del “concertone” parla chiaro. La line up del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma è maschile. A salire sul palco non ci sarà nessuna artista solista, a differenza dell’anno scorso in cui si alternarono Francesca Michielin, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Maria Antonietta e Joan Thiele.

Primo Maggio - Facebook | La line up del concerto del Primo Maggio a Roma e la line up dell'evento solo con i gruppi che includono donne

Quest’anno, invece, le uniche donne presenti - oltre ad Ambra Angiolini, confermata come conduttrice dell’evento assieme a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale - saranno solo sette: Francesca Mesiano del duo Coma_Cose, Veronica Lucchesi, Erika Lucchesi e Marta Cannusci de La Rappresentante di Lista, Isabella Tundo del duo La Municipal e le due artiste emergenti Ylenia Lucisano e Margherita Zanin.

La line up del Concerto del Primo Maggio

Alcuni super popolari, altri non troppo conosciuti al grande pubblico, la line up del concertone vedrà esibirsi (in ordine alfabetico e non di uscita sul palco di San Giovanni) Achille Lauro, Anastasio, Bianco con Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma_Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals And Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo, Motta, Negrita, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica, The Zen Circus. In sostanza, su 37 esibizioni totali solo 5 coinvolgeranno artiste donne.

Le risposte degli organizzatori alle accuse

Se indubbiamente le scelte artistiche sono perfettamente in linea con i trend odierni, tra big di Sanremo, vecchie glorie del rock italiano, rappresentanti del folk pop italiano e immancabili della scena indie, a essere lapalissiana è la reale carenza di donne.

Gli organizzatori stessi, dopo le prime polemiche, hanno pubblicato su Facebook la foto delle organizzatrici che hanno lavorato nelle retrovie per rendere possibile anche quest’anno la grande macchina del Primo Maggio. Gli organizzatori si son resi disponibili a rispondere alle domande e alle critiche degli utenti, ribadendo che «sono state contattate diverse big, ma hanno rifiutato per pregressi impegni».

Non solo musica, ma specchio del Paese reale

La questione dell’assenza delle cantanti sul palco, al di là degli aspetti prettamente musicali e artistici, sembra però essere perfettamente lo specchio della condizione occupazionale delle donne italiane. Secondo i dati Istat del terzo trimestre 2018, il tasso di occupazione femminile era fermo al 49,4%, mentre gli uomini raggiungevano il 68,5%. Peggio ancora nel Sud Italia, dove lavora meno di una donna su tre, e tra le giovani under 24 risulta occupata meno di una ragazza su dieci, il più basso in Europa. A ciò si aggiunge la disparità salariale a parità di qualifica, oltre alla bassa percentuale di donne che ricoprono un ruolo di alto livello e dirigenziale.

Foto copertina: Primo Maggio 2019 / Facebook

Sullo stesso tema