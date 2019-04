Liberato è tornato (con un nuovo misterioso video)

Su Instagram Liberato conta 223.448 follower, mentre su Facebook ne ha 104.865, per un totale di 328.313 persone che lo seguono. Il suo ultimo post risale al 14 dicembre e riguardava il concerto del 22 giugno a Roma. In questi mesi probabilmente i suoi fan si sono chiesti che fine avesse fatto.

Ed ecco che - dopo più di quattro mesi di silenzio - il cantante, con la felpa d'ordinanza, è tornato alla carica con un post sui suoi canali social. Un video in cui - come al solito - appare di spalle, su una barca in mezzo al mare e in sottofondo note suonate al pianoforte. C'è chi ipotizza che la melodia possa essere un'anticipazione del nuovo singolo del cantante partenopeo.

Stando ai meri dati social, su Facebook il video ha già acchiappato più di 10mila like, circa 2000 commenti e un migliaio di condivisioni. «Questo significa due cose: sta arrivando maggio (quindi scongelano Liberato) e la sessione sta arrivando!», «È vero che è passato solo un anno dall'ultima canzone, ma se non ti è di troppo disturbo, vogliamo farne uscire un'altra, che dici?», «E caccialo questo nuovo pezzo, ormai stiamo campando di rendita con i vecchi», «Liberato si fa vivo il giorno della Liberazione, nulla al caso». Sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social.

Altri utenti sono più scettici: «Per chiedere 20 euro a Roma, canzoni nuove devono uscire», «Caccia 'sto album... Non ho preso il biglietto per sentire 5, 6 canzoni», «Minchia, stai diventando peggio di Anna Oxa che esce dal letargo solo per Sanremo», «Aspettavi il reddito di cittadinanza per produrre un nuovo pezzo», «Liberà, hai rotto il cà!», «Per maggio vogliamo nuovi pezzi!».

In copertina: Instagram | Una foto di Liberato

