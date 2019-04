Pornhub, quanti utenti stanno facendo ricerche con la chiave «Avengers» - I dati

Chiude una saga iniziata nel 2008. Riunisce quasi tutti i supereroi Marvel. È riuscito a battere nel primo giorno di programmazione gli incassi di Il Risveglio della Forza. Avengers: Endgame si candida per diventare uno dei più grandi blockbuster della storia recente del cinema. E sembra che la sua risonanza stia andando oltre ai confini delle sale.

La rivista Men's Health ha chiesto al sito Pornhub di controllare quanti utenti si sono messi a cercare i supereroi Marvel tra i loro video pornografici. Complice tutto l'hype che si è venuto a creare attorno a questa pellicola, dal 19 aprile le ricerche sono aumentate del 2912%. Oltre 2 milioni di click in 7 giorni.

La crescita delle ricerche negli ultimi giorni

Oltre a questa analisi, è stata pubblicata anche una classifica dei supereroi che hanno trionfato nelle categorie singole. Al primo posto Capitan Marvel, l'ultima eroina arrivata nella saga. Seguono Black Widow e Spiderman. Al quarto posto un inaspettato Hulk.

Infografica da Pornhub Insights | I supereroi più cercati su Pornhub

I dati sono pubblicati su Pornhub Insights, la sezione del sito che si occupa di presentare report sul traffico del sito. Una sezione che si è fatta notare spesso per i dati con le classifiche sulle categorie più cercate o quanti utenti accedono al sito in momenti particolare, come il pranzo di Natale o la notte delle elezioni americane.

