Gli Obama lanciano una loro serie di programmi su Netflix

Le voci di corridoio lo avevano già annunciato lo scorso anno, e ora è realtà: gli Obama - Barack, ex presidente Usa, e sua moglie Michelle - useranno la piattaforma tv, Netflix, per lanciare una serie di programmi. L'obiettivo dichiarato è "ispirare" i 125 milioni di abbonati al servizio di streaming. Barack e Michelle Obama hanno diffuso una prima lista di programmi della loro casa di produzione Higher Ground.

I temi in programma sono molti e vari: si va dal cibo alle disabilità; ci sono poi programmi inerenti al tema delle etnie, della discriminazione e dell'industria americana in crisi. Tra i titoli figura American Factory, un documentario diretto dai premi Emmy Steven Bognar e Julia Reichert su un milionario cinese che apre una fabbrica in un impianto abbandonato della General Motors in Ohio.

Il lungometraggio Bloom punterà i riflettori su sfide e successi delle donne di colore dopo la seconda guerra mondiale a New York. «Siamo certi che ognuna di queste produzioni non solo sarà divertente, ma servirà a educare e ispirare ognuno di noi», ha detto Barack Obama in una nota diffusa da Netflix.

