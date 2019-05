Star Wars, Han Solo ha perso il suo Chewbacca: è morto l'attore Peter Mayhew

Han Solo ha perso il suo Chewbacca. È morto Peter Mayhew, l'attore che si è celato per cinque episodi della saga di Star Wars dietro il costume da wookie. L’attore è morto il 30 aprile nella sua casa in Texas, all'età di 74 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata su Twitter dalla sua sua famiglia.

L’annuncio della morte di Peter Mayhew

«Con profondo amore e tristezza, la famiglia di Peter Mayhew condivide con dispiacere la notizia della morte di Peter. Ci ha lasciato la sera del 30 aprile 2019 con la sua famiglia al suo fianco nella sua casa nel Nord del Texas», scrivono su Twitter i familiari.

Mayhew aveva fatto parte del cast della prima trilogia della saga, per poi riapparire ne La Vendetta dei Sith e ne Il risveglio della Forza. Nel 2017 l’attore non prese parte del cast del film Gli ultimi Jedi a causa di problemi di salute, ma fece da tutor al suo successore, ossia Joonas Suotamo, il giocatore di basket finlandese che ha ereditato il ruolo di Chewbacca.

Il ricordo degli attori di Star Wars

«Era il più gentile dei giganti, un uomo alto con un cuore ancora più grande che non mancava mai di farmi sorridere, e un amico leale che amavo profondamente», ha scritto Mark Hamill su Twitter, il Luke Skywalker di Star Wars.

Anche Harrison Ford ha ricordato l’amico e collega scomparso: «Peter Mayhew, era un uomo buono e gentile, in possesso di grande dignità e di un carattere nobile. Questi aspetti della sua personalità, più il suo spirito e la grazia, hanno portato alla piena realizzazione del personaggio di Chewbacca. Siamo stati partner cinematografici e amici per tutta la vita. I miei pensieri sono per la sua adorata moglie Angie e i suoi tre figli. Riposa in pace, mio caro amico».

Ansa | Peter Mayhew e Harrison Ford alla premier a Londra de Il risveglio della Forza, 2015

George Lucas, creatore di Star Wars ha altresì ribadito che Mayhew «era un uomo meraviglioso. Aveva un gran cuore. Sono addolorato per la sua scomparsa, era un buon amico».

