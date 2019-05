Altaforte al Salone del libro, Lagioia: «Tutti hanno diritto». E Raimo si dimette dopo il post cancellato

Complice probabilmente lo scenario politico, sono giorni che il Salone del Libro - che si terrà al Lingotto fiere di Torino, dal 9 al 13 maggio - è al centro di alcune polemiche. La storia è questa: la casa editrice Altaforte - vicina a Casapound e che negli ultimi giorni ha pubblicato Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio - sarà presente con un suo stand.

La pubblicazione è curata dalla giornalista Chiara Giannini, la prefazione è invece di Maurizio Belpietro. Si era vociferato che, in occasione del Salone, il ministro dell'Interno avrebbe presentato il suo libro allo stand della casa editrice, quindi senza avvalersi di un evento ufficiale in una delle sale congressi. La notizia, in ogni caso, è risultata falsa.

Il 2 maggio, il direttore del Salone, Nicola Lagioia, è intervenuto sull'argomento con un lungo post su Facebook, in cui ha tenuto a fare alcune precisazioni. Come il fatto, per esempio, che gli uomini politici sono stati invitati a presenziare al Salone «solo in veste istituzionale, come semplici lettori».

Lagioia ha poi sottolineato che la scelta del programma è responsabilità sua e del Comitato editoriale ma non lo è quella degli stand.

Oggi, sabato 4 maggio, è intervenuto sul caso proprio il Comitato editoriale. Nel post si è fatto riferimento all’articolo 21 della Costituzione che garantisce a tutti «la libertà di pensiero e di espressione». E poi si è ribadito che tocca alla magistratura giudicare chi «persegua finalità antidemocratiche. È pertanto indiscutibile il diritto per chiunque non sia stato condannato per questi reati di acquistare uno spazio al Salone e di esporvi i propri libri».

Ad aggiungere altra legna al fuoco ci aveva pensato Christian Raimo - assessore alla Cultura del III Municipio della Capitale e consulente del Salone del Libro - che, dopo le tante polemiche per il suo post a riguardo, in serata ha dato le sue dimissioni.

Ho deciso di presentare la mie dimissioni dal gruppo dei consulenti per proteggere il Salone del Libro di Torino dalle polemiche che hanno fatto seguito a un mio post, pubblicato a titolo strettamente personale. Il Salone del Libro di Torino è uno spazio di libertà, di dibattito e confronto di idee, di cultura e di apertura, di molteplicità e democrazia. È il risultato del lavoro appassionato e della dedizione di centinaia e centinaia di persone. È importante per il paese e appartiene a tutti.

Pubblicato su Facebook ieri, 3 maggio, il post che ha creato molti problemi a Raimo è stato prontamente cancellato dopo nemmeno 24 ore. Ma nel frattempo era stato ripreso da diversi utenti.

Nel testo del post, Raimo dice di alcuni giornalisti e intellettuali che con i loro libri porterebbero avanti un'idea di "razzismo esplicito”. Il messaggio ha destato l'attenzione del mondo della cultura, soprattutto per via di una sorta di lista di proscrizione stilata dall'assessore con nomi di scrittori che secondo lui «ogni giorno in tv e sui giornali sostengono», appunto, «un razzismo esplicito».

Sull'episodio che ha visto protagonista Raimo si è espresso il sottosegretario ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni: «Le accuse di fascismo e razzismo rivolte pubblicamente ad alcuni giornalisti italiani da parte del consulente del Salone del libro di Torino, Christian Raimo, sono di una gravità inaudita. Esprimo loro la più totale solidarietà e vicinanza». Solidarietà anche da parte di Nicola Porro tramite il suo blog, così come da Alessandro Gnocchi, firma de Il Giornale, che ha scritto un commento sulla vicenda.

