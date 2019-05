Il dettaglio anacronistico nella quarta puntata di Game of Thrones: errore o trollata?

Il quarto episodio dell’ultima stagione di Game of Thrones è stato ricco di sviluppi che hanno animato le teorie e i commenti dei fan della serie fantasy ispirata dai libri di George R.R. Martin e scritta da David Benioff e D.B. Weiss. A dividere il pubblico di affezionati non è stata solo la storia in sé e lo sviluppo dei personaggi, ma un dettaglio sulla tavola durante i festeggiamenti per la sconfitta del Night King.

HBO | La tazza di Starbucks nella quarta puntata dell'ottava stagione di Game of Thrones

L’oggetto della discordia forse sarà sfuggito a molti, ma non a tutti. In un fotogramma è infatti possibile vedere che in primo piano appaiono Jon Snow e Tormund e sullo sfondo si vede Daenerys seduta al tavolo. Vicino a lei, c'è una tazza di Starbucks.

In molti hanno manifestato il loro scontento per la mancanza di accuratezza e di precisione dopo due anni di lavoro tra riprese e montaggio dell’ultima stagione; altri hanno preferito ironizzare, ipotizzando anche una nuova casata nel regno: “House Starbucks”.

Ma c’è anche chi, come un giornalista di The Verge, ha ipotizzato che potesse trattarsi di una risposta del direttore della fotografia alle polemiche dei fan sulla scarsa luminosità dei precedenti episodi.

Foto copertina: HBO | La tazza di Starbucks nella quarta puntata dell'ottava stagione di Game of Thrones

