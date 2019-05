Il relitto del Canale di Sicilia su cui morirono 1.000 rifugiati alla Biennale di Venezia - Le foto

Il barcone che naufragò nel Canale di Sicilia il 18 aprile 2015 causando la morte di circa millecento rifugiati sarà esposto alla Biennale di Venezia. L'opera di Christoph Büchel sarà visibile alla 58esima edizione della fiera d'arte contemporanea, intitolata May You Live In Interesting Times (Possa tu vivere tempi interessanti), dall'11 maggio al 24 novembre.

Barca nostra è un cavallo di Troia all'inverso, in cui il carico umano è stato immolato nella battaglia politica contemporanea. È la metafora della crisi migratoria e di quello che l'autore definisce come il «naufragio culturale» di cui facciamo tutti parte. Nell'idea dell'artista, la reliquia di quella tragedia umana è un monumento alla migrazione contemporanea che «evoca frontiere visibili e invisibili, e tratta il tema della negazione della libertà di movimento».

La storia del relitto

Il 18 aprile 2015 un barcone è affondato nel Canale di Sicilia, tra la costa libica e Lampedusa, causando il naufragio con più morti di cui si abbia memoria. Circa millecento persone sono andate disperse, come ha recentemente scoperto Cristina Cattaneo, che dal 2015 si occupa di esaminare i corpi per risalire all’identità dei migranti. Solo ventotto persone si sono salvate quel giorno.

L'imbarcazione, costruita per trasportare circa quindici pescatori, aveva a bordo cinque persone per metro quadro, molte di queste viaggiavano ammucchiate nella sala motore. Dopo lo scontro con il mercantile portoghese che stava venendo in soccorso dei passeggeri, la barca ha iniziato ad affondare, trascinando con sé il carico degli esseri umani intrappolati nello scafo. È su questa barca che viaggiava anche il quattordicenne del Mali che portava la pagella cucita addosso.

Il governo italiano, allora guidato da Matteo Renzi, decise di recuperare il relitto e di iniziare a ispezionare i corpi delle vittime per identificarle e permettere alle autorità di avvisare le loro famiglie. L'imbarcazione è stata recuperata il 30 giugno 2016, a 370 metri di profondità. Poi è stata trasportata al pontile della Marina militare di Melilli, vicino a Augusta, in Sicilia.

Un'identificazione di tanti corpi insieme è senza precedenti: l'intera operazione - per la quale è necessario un lavoro molto minuzioso - è costata 23 milioni di euro e ha coinvolto centinaia di persone tra cui la Marina, i pompieri, la Croce rossa e moltissimi medici legali.

Il relitto, rimasto nella base Nato di Melilli dalla fine delle operazioni nel 2017, era stato preservato con lo scopo di creare ad Augusta un giardino della memoria. Nello stesso anno Renzi aveva proposto che fosse portato a Bruxelles perché l'Europa si prendesse le sue responsabilità per lo «scandalo delle migrazioni», ma l'operazione non andò in porto. Così come fallirono tutte le altre iniziative artistiche che miravano a coinvolgere il barcone.

Il relitto è stato trasportato verso Venezia alla fine di aprile 2019, dopo quella che i responsabili del progetto definiscono come «un'odissea burocratica». Venezia è un luogo significativo per la prima esposizione del relitto: stando a quanto racconta Tito Livio, la città stessa fu fondata dai «rifugiati», i fuggiaschi della guerra di Troia.

La barca verrà anche esposta all'arsenale dove sono stati armati i velieri che hanno condotto guerre religiose e culturali coinvolti nei conflitti geopolitici odierni. «Il relitto è diventato un oggetto simbolico - scrive l'artista - dedicato non solo alle vittime del tragico evento del 2015 e alle persone coinvolte nel recupero, ma anche alla nostra comune responsabilità riguardo alle scelte politiche che causano questi naufragi».

