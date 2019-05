Guccini: «A Salvini piacciono le mie canzoni? Anche Dante è stato letto da cani e porci»

Sono passati soltanto due giorni da quando Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione televisiva Matrix e commentando la vicenda della famiglia rom assediata dai manifestanti di estrema destra a Casal Bruciato aveva commentato: «Cantavo spesso "La Locomotiva" di Guccini e i Nomadi, gli unici nomadi che mi piacciono sono quelli della band musicale».

Francesco Guccini a una domanda su quella dichiarazione, ma forse anche ad altre del passato del ministro dell'Interno di stima nei confronti del cantautore modenese, a Palermo, in occasione di un’iniziativa di due giorni che gli ha dedicato il Conservatorio musicale Scarlatti, ha chiarito: «Se le mie canzoni piacciono a Matteo Salvini, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, anche Dante è stato letto da cani e porci».

In merito alla situazione politica del Paese Guccini ha detto che «nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano - i politici, per fini elettorali, percorrono il solco tracciato dalla gente -, non credo che in Italia sia tornato il fascismo, però si sente l’aria».

Nella mattinata nell'11 maggio Francesco Guccini incontrerà gli studenti del Conservatorio e dell’Università, al teatro Politeama del capoluogo siciliano: studenti e artisti, guidati dai docenti della Scuola di composizione, proporranno arrangiamenti originali dei suoi brani: un progetto a cui il Conservatorio ha lavorato per quasi un anno.

