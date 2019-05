Meno Fazio sulla Rai, cancellati tre lunedì dal palinsesto di «Fuori Che Tempo Che Fa»

«Prima di cominciare solo un avviso al nostro pubblico». La sera di domenica 12 maggio la puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto su Rai Uno da Fabio Fazio, si è aperta con un annuncio. Le ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa saranno cancellate. Lo spin off della trasmissione, in onda il lunedì sera, avrà il suo finale la sera del 13 maggio.

L'annuncio è fatto senza polemiche ma anche senza spiegazioni: «Ci è stato comunicato che le ultime tre previste non andranno in onda. Vi aspetto domani sera, grazie per essere stati con noi quest'anno. Più del 13% e un milione e mezzo di spettatori di media. Grazie molte». Non si conoscono ancora le ragione dell'azienda. Nelle ultime settimane il volto di Fazio è tornato spesso sui giornali, soprattutto per lo scontro con Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno è arrivato a dire: «Preferisco guardare Peppa Pig, anziché Fazio».



Secondo l'agenzia di stampa Ansa l'amministratore delegato Fabrizio Salini e la direzione editoriale non sarebbero stati informati di questa decisione. Mentre la direzione di Rai Uno ha spiegato: «Come già era avvenuto nei lunedì successivi alle recenti tornate amministrative anche per le elezioni europee Porta a Porta prenderà il posto di Che Fuori Tempo che Fa in seconda serata il lunedì. Il 20 maggio per poter articolare il calendario della comunicazione elettorale prima della consultazione».

La Rai ha proseguito la sua nota spiegando nel dettaglio i motivi della sospensione: «Il 27 maggio, a seguire le elezioni, perché come di consueto sarà Porta a Porta a commentare i risultati con uno Speciale, secondo tradizione. E per la settimana successiva, perché è stata considerata l'opportunità di non riprendere per una sola puntata dopo una lunga interruzione, riducendo così ai minimi costi elevati e spese inutili e recuperando anche sulle spese generate dal fermo».

