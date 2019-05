«Black Mirror», c'è il trailer della quinta stagione. La tecnologia non vi sembrerà più la stessa

Un social network uguale per tutti, che permette a chiunque di valutarci come se fossimo dei prodotti in vendita su Amazon. Se abbiamo un punteggio alto possiamo accedere a tutto, noleggi di auto, viaggi e alberghi. Se abbiamo un punteggio basso no. Episodio Caduta Libera, serie tv Black Mirror.

Sembrava solo la ricostruzione di un futuro distopico. Poi in Cina hanno introdotto il credito sociale, e il governo ha vietato a milioni di persone di acquistare biglietti di treni e aerei. Non è l'unico caso in cui Black Mirror ha anticipato qualcosa che poi è successo davvero.

Ora gli sceneggiatori della serie sono pronti a farlo di nuovo. Il 5 giugno verrà lanciata su Netflix la quinta stagione della serie, la prima dopo il film Bandersnatch, pubblicato sempre sulla piattaforma di streaming lo scorso dicembre. Nel trailer compaiono anche personaggi famosi, tra cui la cantante Miley Cyrus, l'attore Andrew Scott e Anthony Mackie che ha recitato nei film degli Avengers nel ruolo di Falcon. Le storie raccontate saranno tre, il numero degli episodi non è ancora precisato.

A questo punto è probabile quindi che molti appassionati di serie tv decidano di passare le ferie a casa per fare binge watching. Oltre a Black Mirror è prevista anche l'uscita delle nuove stagioni di Stranger Things e La Casa di Carta.