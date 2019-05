Delusi dall'ultima puntata di «Game of Thrones»? Ora potete firmare una petizione

Non è un mistero. Basta scrollare i tweet con l'hashtag #GameofThrones, aprire Facebook e leggere qualche commento o controllare i meme che girano su Instagram. L'ultima puntata di Game of Thrones, la quinta dell'ultima stagione, ha lasciato insoddisfatti molti fan.

Danyl D. ha deciso così di lanciare una petizione su change.org per chiedere a Hbo, l'emittente televisiva che ha prodotto la serie, di riscrivere non solo questa puntata, ma l'intera ultima stagione. Nel testo della petizione Danyl D. si lancia direttamente contro David Benioff e D.B. Weiss, i due showrunner della serie.

Il testo della petizione è chiaro: «David Benioff e D.B Weiss hanno dimostrato di essere scrittori tristemente incompetenti al momento, non hanno del materiale (ad esempio i libri) su cui basarsi. Questa serie merita una stagione finale che abbia senso. Sovverti le mie aspettative e fallo accadere, Hbo!».

La petizione, per ora, ha superato le 500mila firme. L'obiettivo fissato è di un milione di firme, per quanto al solito valgano queste petizioni su change.org. Difficile che Hbo ci ripensi, anche perché gli investimenti per l'ultima stagione hanno superato i 100 milioni di euro. Alcuni fan hanno cominciato a sollevare dubbi anche per la prossima fatica di David Benioff e D.B Weiss, i due infatti si occuperanno della nuova trilogia di Star Wars.

