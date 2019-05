Delusione per l'Italia, Mahmood non vince l'Eurovision ma arriva secondo

A Tel Aviv l'Italia non trionfa, Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, non ha vinto l'Eurovision 2019, nonostante fosse uno dei favoriti la sua Soldi è arrivata seconda. A vincere il festival i Paesi Bassi con la canzone Arcade del giovane Duncan Laurence.

Dopo la vittoria di Sanremo, e dopo essersi portato a casa il Composer Award prima ancora della sua esibizione a Eurovision, Mahmood (e con lui tutta l'Italia) sperava di portarsi a casa la vittoria. In molti lo davano per favorito e la sua Soldi durante il contest è stata la canzone più ascoltata su Spotify. Pazza per lui anche la stampa internazionale.



«Italy: These cool hand claps are such a mood. A Mahmood!», ha twittato il profilo ufficiale della Bbc dedicato all'Eurovision. Star della serata Madonna che si è esibita sul palco con due canzoni.

«La musica ha il potere di mettere insieme le persone, mai sottovalutare questo potere», ha detto Madonna e rivolgendosi ai cantanti in gara ha aggiunto: «Ricordate che siete tutti vincitori».

Arrivando secondo, Mahmood regala comunque all'Italia uno dei risultati migliori di sempre all'Eurovision,

