Game of Thrones, Jon Snow o Bran? Il quiz per capire che fan sei

«You know nothing, Jon Snow». È una delle battute più celebri di tutto Game of Thrones. A dirla è Ygritte, la donna del popolo libero che diventerà anche il primo amore del bastardo di Casa Stark, o legittimo erede del Trono di Spade, dipende dalle stagioni. Proprio la conoscenza è una delle armi più importanti nei Sette Regni. Soprattutto nelle prime stagioni. È quella che permette di tessere intrecci, di ricattare persone, di arrivare prima degli avversi.

La conoscenza è quella che ha permesso a un personaggio come Ditocorto di arrivare a essere Lord della Valle, intrigo dopo intrigo. Ora che la fine è quasi arrivata, ora che manca solo un puntata per capire chi si siederà sul Trono di Spade, è importante anche testare la conoscenza dei fan. Per capire se davvero avete seguito la serie con attenzione, o se lo avete fatto solo per non sentirvi esclusi dai colleghi il giorno dopo la puntata.

Il quiz di Open

1. Chi ha creato il Re della Notte?

Il Signore della Luce

I Figli della Foresta

Il Dio Abissale

I Primi Uomini

2. Come si chiamava Hodor prima di ricevere il suo tragico nickname?

Wylis

Horys

Myrys

Gladys

3. Quale di questi personaggi è morto?

Jaqen H’Gar

Nymeria il metà lupo

Frittella

Eddison Tollett

4. Qual è il nome della Regina delle spine?

Cersei Lannister

Margaery Tyrell

Olenna Tyrell

Lysa Arryn

5. Quale di queste band è apparsa in un cameo nella puntata delle “Nozze Viola”?

Of Monsters and Men

Sigur Rós

The Lumineers

Mumford and Sons

6. Dove si incontrano la prima volta Aemon Targaryen e Jon Snow??

Nel primo viaggio oltre la barriera

Durante la battaglia dei Bastardi

Aemon è un maestro dei Guardiani della Notte

Non lo ha mai potuto conoscere

7. Quanti amanti ha avuto Cersei negli episodi della serie?

1

2

3

4

8. Che rapporto di parentela c’è tra Jon Snow e Daenerys Targaryen?

fratello e sorella

nipote e zia

zio e nipote

cugino e cugina

Che fan sei? Da Jon Snow a Bran

Hai tenuto traccia delle domande a cui hai risposto? Segnati il punteggio e cerca il tuo attestato. Possiamo anche fornire un servizio di spedizioni via corvo, ma ricordiamo che qualsiasi oggetto che vola nei cieli di Westeros potrebbe essere arrostito da Drogon.

Da 0 a 2 risposte esatte

Da 3 a 4 risposte esatte

Da 5 a 6 risposte esatte

7 risposte esatte

8 risposte esatte

