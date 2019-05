Salvini è "Il grande Mazinga", Di Maio un "Jeeg Robot" sfigato. I video parodia dello scrittore salviniano

«Trema Europa intera e cattocomunisti. La Lega blocca Ong e scafisti: attenti clandestini c'è Salvini, Lega Nord. Vota con una X vinciamo senza sforzo, li spodestiamo come il 4 marzo».

«Di Maio non ne può più la Lega va sempre più su. Perde sempre più consensi perché fa pietà».

Ok, ora che le avete lette provate a canticchiarle adattandole alle sigle di Mazinga e Jeeg Robot d'Acciaio, due pilastri dell'animazione giapponese (e due cartoni animati amati negli anni '8'). I protagonisti, però, sono i due vicepremier: Matteo Salvini (Il grande Salvini) e Luigi Di Maio (Gigi Robot).

Le armi segrete del primo sono il "Doppio Bacione", "Il disintegratore Fornero" e la "Ruspa Diabolica" e le misure simbolo del "Capitano", come Quota 100 e Flat tax.

Di Maio, invece, viene rappresentato come un anti-eroe che «Quando il governo cadrà, Chissà che lavoro farà». Come si nota dal testo, l'autore dei due video parodia Fabio Lucentini ha una "leggera" predilezione per Salvini.

Il testo de Il Grande Salvini

Trema, l’Europa intera e i catto-comunisti La Lega blocca ONG e scafisti Attenti clandestini c’è Salvini, Lega Nord Salvini, Lega Nord Vota, con una X vinciamo senza sforzo Li spodestiamo come il 4 marzo Mai più centri sociali c’è Salvini, Lega Nord Salvini, Lega Nord (Doppio bacione!) Salvini, Lega Nord. (Disintegratore Fornero!) Salvini, Lega Nord. (Ruspa diabolica!) Renzi spara gran cazzate sui social e TV Col buonismo e salvabanche ci hai rimesso solo tu Ma la pacchia è finita per la banda del PD Salvini, Lega Nord Salvini, Lega Nord (Casamonica!) Salvini, Lega Nord. (Censimento ROM!) Salvini, Lega Nord. (Pane e Nutella!) Salvini, Salvini, Salvini, Salvini Alza in piazza le bandiere e gli striscioni Il nostro motto è: Prima gli italiani I porti sono chiusi c’è Salvini, Lega Nord Salvini, Lega Nord La sinistra ti denigra ma il popolo è con te Se la legge non rispetti la tua fine sai qual’è Alle prossime elezioni tutti i Rossi schiaccerà Salvini, Lega Nord Salvini, Lega Nord (Porti chiusi!) Salvini, Lega Nord. (Quota100!) Salvini, Lega Nord. (Flat tax!) Salvini, Lega Nord (Spada di Legnano) Salvini, Lega Nord (Tuono di Riace!) Salvini, Lega Nord. (Saviano perforante!) Salvini, Lega Nord (Doppio bacione!) Salvini, Lega Nord. (Disintegratore Fornero!) Salvini, Lega Nord. (Ruspa diabolica!) Salvini, Lega Nord (Casamonica!) Salvini, Lega Nord. (Censimento ROM!) Salvini, Lega Nord. (Pane e Nutella!)”

Il testo de Gigi Robot Di Maio

Di Maio non ne può più, la Lega va sempre più su Perde consensi da tutta la gente perché fa pietà Movimento 5 stelle, Ne vedremo delle belle Tu che hai votato per Gigi ILVA fabbrica d’acciaio ILVA ci pensa Di Maio Ma l’unica certezza è che Una cazzata prima o poi la fa Se un congiuntivo sbaglierà In aiuto Di Battista arriverà La grammatica non serve più Se anche tu...sei con Gigi Quando il governo cadrà, Chissà che lavoro farà Forse il rider o il navigator, o la carità Movimento 5 stelle, dalle stelle alle stalle Peggio del PD c’è Gigi ILVA è nel contratto ILVA detto e fatto Ma tutti noi sappiamo che Con la Tav le braghe calerà Il reddito alla fine ci sarà I poltroni festa fanno già Lavorare non serve più Se anche tu sei con Gigi

