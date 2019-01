Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure incluse nel cosiddetto "decreto sicurezza", almeno nella parte in cui le norme negano la possibilità di concedere la residenza ai richiedenti asilo. L'articolo 13 delle legge messa a punto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini stabilisce, infatti, che il permesso rilasciato al richiedente asilo non basterà più per iscriversi all'anagrafe e quindi ottenere la residenza. Una decisione che ha immediatamente trovato riscontro nelle dichiarazioni di almeno altri due sindaci di grandi città - Luigi De Magistris da Napoli e Dario Nardella da Firenze - e rischia di essere destinata ad allargarsi ulteriormente.

Il botta e risposta

È con una nota inviata al capo dell'ufficio anagrafe che Orlando ha richiesto di studiare i “profili giuridici e anagrafici” creati dall'applicazione della legge. Il sindaco ha poi impartito "la disposizione di sospendere, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica".Questa presa di posizione ha provocato la reazione del vicepremier, via Twitter: "Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare “disobbedienza” sugli i immigrati"

La controreplica è arrivata in una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, piuttosto aspra: "Il governo oggi finalmente getta la maschera con il decreto che costituisce un esempio di provvedimento disumano e criminogeno". Spiegando il motivo del suo ordine di servizio: "Non posso essere complice di una violazione palese dei diritti umani, previsti dalla Costituzione, nei confronti di persone che sono legalmente presenti sul territorio nazionale".

Leoluca Orlando ha sempre fatto campagna per l'accoglienza e la solidarietà, e ha tenuto a precisare che Palermo è "da sempre luogo di solidarietà e impegno in favore dei diritti umani". Dal 3 dicembre, data di iscrizione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, il permesso rilasciato ai richiedenti asilo non consente più agli enti locali di rilasciare la carta d’identità. I servizi, come l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o ai centri per l’impiego, saranno dunque disponibili solo nel luogo di domicilio.

Gli altri sindaci

A stretto giro è arrivato il commento di Luigi De Magistris, da Napoli, anche lui contrario ad applicare il decreto così com'è: "L'iscrizione all'anagrafe è fondamentale, consente alle persone di avere diritti. Sono in ballo interessi primari della persona: l'assistenza, l'asilo. Applichiamo le leggi ordinarie solo se rispettano la Costituzione repubblicana". Dario Nardella, da Firenze, dice pure che troverà un modo "legale per trovare una soluzione per i migranti". Amareggiati e disposti a valutare forme parziali di applicazione del decreto Salvini, sono poi i sindaci di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, di Parma, Federico Pizzarotti, di Pescara, Marco Alessandrini, mentre il governatore del Lazio - e candidato alla segreteria dem - ha inviato un messaggio di solidarietà ad Orlando: "Mi sento vicino al sindaco Orlando al suo impegno contro l'odio e capisco la sua fatica per porre rimedio a norme confuse scritte solo per l'ossessione di fare propaganda e che spesso producono caos, più diffidenza e insicurezza per tutti".