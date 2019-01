Avellino, ecco tutto il testo della sentenza

Dopo ben sei anni di attesa dai fatti, la sentenza del tribunale di Avellino sulla tragedia della A16 ha portato ad otto condanne e sette assoluzioni per i 15 imputati nel processo che li accusava di strage. Qui potete leggere l'intero dispositivo della decisione.

La sentenza vera e propria, motivata, sarà depositata entro tre mesi.

Tra gli assolti, l'ad di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, e l'ex condirettore generale della società, Riccardo Mollo. La condanna più severa, 12 anni così come richiesto dall'accusa, è quella per Gennaro Lametta, proprietario del bus: per lui 12 anni di reclusione. La lettura del dispositivo è stato accolto dalla rabbia dei familiari delle vittime.