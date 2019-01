Di Maio: "Possibile un nuovo boom economico". Ma la produzione industriale crolla

Nel mese di novembre, la produzione industriale è crollata dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Un dato così non si registrava dal 2014. La cosa più preoccupante è che il calo è diffuso in tutta Europa: numeri simili per la produzione in Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. A riportarlo, il report pubblicato l'11 gennaio dall'Istat.

Nonostante ciò, il vicepremier Luigi Di Maio ha mostrato un forte ottimismo per la crescita italiana. Intervenendo agli Stati generali dei Consulenti del lavoro a Roma, ha detto di credere che «un nuovo boom economico possa nascere, come negli anni '60 abbiamo costruito le autostrade, oggi creiamo le autostrade digitali».