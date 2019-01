Il padre di Angela Grignano, ferita nell'esplosione di Parigi: «Sta meglio»

Ferita nell'esplosione causata da una fuga di gas in un negozio parigino, Angela Grignano sta meglio. «I medici mi dicono che Angela sta meglio ma è ancora in sala operatoria,» ha riferito il padre, Vincenzo Grignano.

Angela vive a Parigi da novembre per imparare il francese. Per mantenersi, lavora come cameriera all’Hotel Ibis, vicino al luogo dell'incidente.

Eleonora Gualano, che per dieci anni è stata l'insegnante di danza di Angela a Xitta, il paese del trapanese da cui la ragazza era originaria, la definisce «una combattente». «Dopo essere stata mia allieva è stata al mio fianco come assistente,» spiega Gualano, e continua: «Una ragazza dinamica, che mette impegno nelle cose. Il suo mondo è quello dell'arte, dello spettacolo, e questa è anche una delle ragioni che l'ha spinta, alla fine dello scorso anno, a trasferirsi in Francia.»

In un post su Facebook con cui ha inaugurato il 2018, Angela ha scritto «Parigi, un’avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza. Alla quale sto donando tutta me stessa per mettermi in gioco e vedere cosa è disposta regalarmi dopo tanti sacrifici.»