Coldiretti: «Giovani italiani i più intraprendenti d'Europa»

Mentre continua a tenere banco la questione del reddito di cittadinanza - tra chi lo critica definendolo «assistenzialismo» e chi lo ritiene un incentivo - un nuovo rapporto della Coldiretti fa un quadro sulle nuove generazioni.

Lo studio I giovani italiani che creano lavoro evidenzia come con 560mila imprese condotte da under 35, l'Italia è ai vertici nell'Unione Europea in termini di numero di giovani imprenditori. La ricerca, che sarà presentata il 25 gennaio in occasione dell'Assemblea Giovani Impresa della Coldiretti, mette in luce le grandi potenzialità e possibilità degli under 35. «C'è un vero esercito di giovani italiani che non si crogiola affatto sul divano - sottolinea la Coldiretti - con l'apertura di circa 300 imprese al giorno nel 2018».

ANSA |

I risultati evidenziano come un'impresa su dieci sia condotta da giovani (9%). Una percentuale che sale al 30% tra quelle di nuova apertura, almeno nei primi nove mesi del 2018 secondo i dati dell'Unioncamere. Dall'agricoltura all'artigianato, passando per l'industria fino al commercio, tanti sono i settori che vedono i giovani protagonisti. Tra quelle più gettonate emergono il commercio al dettaglio, le attività di ristorazione, le coltivazioni agricole e l'allevamento.

ANSA |

Altri dati incoraggianti evidenziano come i giovani di età compresa tra i 25 ed i 34 anni che hanno un lavoro autonomo sono il 90% in più della Spagna, il 60% in più della Germania e il 53% in più della Francia. In generale sarebbero pari a un quarto del totale dell'area Euro.

Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Eurostat dunque i giovani italiani sarebbero i più intraprendenti dell'Unione Europea.