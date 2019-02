Ascoli, poliziotti firmano una petizione pro-salvini: Questura apre un'inchiesta

Due poliziotti, un uomo e una donna, sono stati fotografati mentre partecipavano alla raccolta firme #SalviniNonMollare sul caso Diciotti a un banchetto della Lega ad Ascoli. La foto dei due dipendenti delle forze dell'ordine è stata pubblicata dal senatore della Lega Paolo Arrigoni su Instagram, che entusiasta aveva commentato: «Nelle Marche anche gli agenti di polizia firmano per sostenere il ministro dell'Interno. Fantastico».

La condivisione della foto ha scatenato molte polemiche, perché il regolamento vieta che agenti in divisa esprimano il loro pensiero politico. Tanto che la questura di Ascoli Piceno ha fatto sapere di aver «aperto un'inchiesta amministrativa per l'accertamento dei fatti». I due agenti potrebbero essere sanzionati e sottoposti a procedimento disciplinare. Arrigoni ha rimosso la foto dal suo profilo Instagram per questioni di privacy, ma su Facebook ha ribadito la sua vicinanza ai due agenti: «Ieri sui miei social ho pubblicato questa foto. La foto di due agenti di polizia che con un atto di generosità e coraggio nelle #Marche hanno voluto sottoscrivere la raccolta firme a sostegno del Ministro dell'Interno Salvini».

Intanto il partito Possibile ha annunciato di voler presentare una denuncia contro Matteo Salvini, dopo che il vicepremier si era presentato a Montecitorio indossando una divisa della polizia: «Con il suo ingresso in divisa alla Camera dei Deputati Salvini ha letteralmente profanato le istituzioni. C’è un luogo in cui nessun corpo armato può entrare: è il Parlamento. Per questo siamo pronti a presentare una denuncia», ha dichiarato Andrea Maestri della Segreteria nazionale di Possibile.