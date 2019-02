Elezioni in Abruzzo: Salvini viola il silenzio elettorale con un post su Twitter: «Oggi vota Lega!»

Il 10 febbraio si svolgono le elezioni regionali in Abruzzo, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale. Su Twitter il leghista ha dichiarato: «Io ce l'ho messa tutta! Oggi tocca a voi: dalle 7 alle 23, bastano 5 minuti del vostro tempo: una croce sul simbolo LEGA e vinciamo!».

Il ministro dell'Interno aveva fatto lo stesso all'alba: «Oggi in Abruzzo - ha scritto su Twitter - dalle 7 alle 23, vota Lega!». Secondo la legge del 24 aprile 1975, n. 130 il giorno prima e il giorno stesso del voto è vietato fare campagna elettorale. Inoltre, Matteo Salvini, come ministro dell'Interno ha il compito, insieme alla Direzione centrale dei Servizi elettorali di «curare gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In particolare, la struttura svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle prefetture e dei comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle liste elettorali ed in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale».