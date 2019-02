Il consigliere di FdI regalerà frittelle gratis ai bambini «ma solo se italiani»

A Mantova sta creando molto scalpore un'iniziativa annunciata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Luca De Marchi. Come riporta la Gazzetta di Mantova, per il prossimo 15 febbraio, De Marchi ha proposto di distribuire al luna park frittelle gratis ai bambini, ma solamente a quelli italiani. Ebbene sì, pare che l'iniziativa non sia affatto stata equivocata perché lo stesso consigliere comunale ha ribadito con una nota che sarà presente allo stand presso il luna park per la distribuzione di frittelle, dolce tipico della tradizione mantovana, «destinate solo ai bambini italiani».

Secondo De Marchi, l'iniziativa non sarebbe discriminatoria in quanto «puntiamo lo sguardo sulle famiglie extracomunitarie che, in realtà, godono, per quanto riguarda l’infanzia, di numerose agevolazioni, mentre le famiglie mantovane troppo spesso devono rinunciare ai momenti di svago con i figli perché subissate di pensieri riguardanti le difficoltà finanziarie».

Che cosa accadrà sabato 15 febbraio al momento non è dato saperlo, ma moltissimi cittadini del comune di Mantova si stanno mobilitando affinché l'iniziativa discriminatoria venga bloccata. Luca De Marchi è già noto alle cronache: consigliere comunale ex Lega Nord, lo scorso anno ha aderito a CasaPound. Espulso dal movimento di estrema destra per aver annunciato la sua partecipazione, a titolo personale, al Gay Pride di Mantova, è passato a Fratelli d'Italia.

AGGIORNAMENTO

Giorgia Meloni, in un tweet pubblicato oggi 13 febbraio alle ore 16:31, si dissocia «nella maniera più categorica dall’iniziativa presa dal consigliere de Marchi a Mantova, che lede l'immagine di FdI» richiedendo l'annullamento e le scuse pubbliche. Se ciò non avverrà verranno presi «provvedimenti nei suoi confronti».

