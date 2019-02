Esclusiva: figlia dell'ambasciatore coreano «sequestrata», la Digos avvia accertamenti

La Digos ha avviato i primi accertamenti e la procura di Roma, se tutto fosse confermato, è pronta ad aprire un fascicolo per sequestro di persona.

Dopo la conferma da parte del ministro Enzo Moavero Milanesi della volontà di avviare tutte le verifiche del caso, accelera la vicenda della figlia dell’ex ambasciatore nord-coreano a Roma, Jo Song-gil, che sarebbe stata rimpatriata in Corea del Nord, dai servizi segreti di Pyongyang,dopo la fuga del padre avvenuta negli ultimi mesi dell’anno scorso.

Ad aprire a questa ipotesi (anzi a darla per certa) è l’ex numero due dell’ambasciata nord-coreana a Londra, Thae Yong-ho. Lui stesso nel 2016 aveva disertato e ora vive in Corea del Sud.

Proprio Yong-ho ha riferito in passato che il diplomatico disertore è attualmente in fuga, in cerca di un luogo dove rifugiarsi e per motivi di sicurezza «non è riuscito a portare con se la figlia».

Thae il mese scorso ha anche chiesto alla Corea del Sud di proteggere Jo Song-gil e la sua famiglia, ma senza ottenere risposta: «La punizione che è inflitta a coloro i cui familiari sono andati in Corea del Sud è incomparabile a quella inflitta a chi ha avuto parenti che hanno disertato in altri Paesi», ha detto l’ex diplomatico.

Jo Song-gil era arrivato a Roma nel 2017, dopo che il suo predecessore, Mun Jong-nam, era stato espulso come segno di protesta per i test nucleari di Pyongyang.

La figlia di Jo viveva con i genitori e sarebbe stata fermata dai servizi segreti nord-coreani prima che potesse fuggire assieme al padre.

