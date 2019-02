Parla il parroco di Rignano: «L'immagine dei Renzi non corrisponde a quella che conosciamo»

Il parroco di Rignano, nonché parroco della famiglia Renzi, Don Giovanni Nerbini, ha parlato ad Askanews in merito alla vicenda che vede coinvolti Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori dell'ex premier Matteo Renzi sono attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta.

Per il parroco, l'immagine che viene data della coppia non corrisponderebbe a quella fino a ora conosciuta. «Li conosco, quello che si sente nelle notizie evoca un'immagine delle persone che non corrisponde a quanto uno conosce». Sulla correlazione tra gli attacchi nei loro confronti e il ruolo della figura politica di Matteo Renzi, ha affermato: «Aspettiamo che la giustizia umana faccia il suo corso. Anche se la giustizia umana è molto umana e a volte ci si domanda se sia giustizia (...) .C'è una reiterazione e un crescendo che ha coinvolto tutta la famiglia. Le persone rischiano di rimanere schiacciate da questo meccanismo».

