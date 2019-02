Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi

Dopo sei ore di consiglio, la Cassazione ha emesso la condanna contro l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nel processo Maugeri-San Raffaele. Formigoni dovrà scontare 5 anni e 10 mesi di carcere: respinti anche tutti i ricorsi dei coimputati. Un leggero sconto di pena, dunque, rispetto alla condanna di secondo grado ricevuta pochi mesi fa e che aveva espresso il giudizio per 7 anni e 6 mesi di carcere.

Roberto Formigoni è stato condannato per aver favorito, attraverso una serie di delibere di giunta, due poli sanitari privati (la Fondazione Maugeri e l'ospedale San Raffaele) tra il 1997 e il 2011, in cambio di vacanze lussuose e altre utilità del valore complessivo di 6.6 milioni. L'ex presidente, soprannominato «Il Celeste» non potrà più ricoprire incarichi pubblici. Oltre che governatore dal 1995 al 2013, era stato sia eurodeputato che parlamentare (eletto più volte sia alla Camera che al Senato con la Democrazia Cristiana e con Il Popolo della Libertà, che lasciò per fondare il Nuovo Centrodestra).

A contribuire alla sua incarcerazione c'è stato il recente provvedimento Spazza-corrotti, il disegno di legge anticorruzione fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 18 dicembre. Formigoni dovrà andare in carcere a 71 anni senza poter usufruire dei benefici penitenziari. L'ex-governatore non potrà contare dunque sulla detenzione ai domiciliari prevista solitamente per gli over 70.

Durante la sua arringa, l'avvocato Franco Coppi aveva sottolineato la totale mancanza di prove contro Formigoni: «Si dice che Formigoni va in barca, che è invitato in vacanza - aveva pronunciato in aula - ma nessuno è riuscito a dimostrare la riconducibilità di un singolo atto di ufficio a queste 'utilità. Nessuno sa che cosa è stato chiesto a Formigoni, e nessuno sa per quale cosa è stata corrisposta quella utilità».