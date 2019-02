Dagli alberi di epoca fascista al complotto dei frigoriferi: le volte in cui Raggi è "inciampata" nella Rete

Roma chiude per burrasca ma inutilmente. Dopo l'ecatombe di alberi di questi giorni - fino al pino di 30 metri caduto ieri, lunedì 25 febbraio, a viale Mazzini che ha provocato il ferimento grave di due persone - Virginia Raggi parla via Facebook. La sua risposta è già un meme sui social: «Molti degli esemplari caduti - ha scritto - hanno circa 90 anni: sono stati piantati durante il regime fascista ed ora sono giunti al termine della loro esistenza. Si tratta di piante per le quali non bastano le cure ordinarie». Insomma, colpa dell'età, non della scarsa manutenzione.

Non è la prima volta che la sindaca di Roma è al centro dell'attenzione del web. E dalla satira, come in questo estratto leggendario de La Tv delle Ragazze, con Sabina Guzzanti nei panni della prima cittadina alle prese con alberi, gabbiani, rifiuti, romani.

«Mi concederà che i romani hanno un pochino il vizio di lamentarsi e di ricordarsi quello che gli pare? Perché io durante tutta la campagna elettorale sono stata molto chiara. Ho detto: "Se vincerò io le elezioni, governeranno i romani". Sarei io che mi dovrei lamentare con i romani e dire: "Cosa avete fatto in questi due anni e mezzo di governo? Perché gli autobus prendono fuoco? Perché gli alberi cascano?"». Tra rifiuti, buche, bus che prendono fuoco, i momenti di (amara) "ironia" non sono mancati. Ecco una rapida carrellata.

Alberi fascisti

Dopo il post sugli alberi d'epoca fascista, qualcuno su Twitter ha ricordato alla sindaca che in passato con Ignazio Marino era stata molto meno indulgente:

Erba alta? Ci pensano le pecore

L'erba alta non perdona. Ma una soluzione c'è: pecore come tosa-erba. L'ipotesi è diventata realtà per volere della stessa Raggi, ma l'accordo con la Coldiretti, firmato allora, al momento è ancora al palo.

Il frigo-gate

A pochi mesi dall'insediamento, cominciano a circolare sempre più foto e segnalazioni di frigoriferi (e materassi, versione alternativa al frigo-gate) nonché rifiuti pesanti vari (lavatrici, elettrodomestici di ogni genere, reti da letto) abbandonati per le strade di Roma. In un'intervista a La Repubblica, Virginia Raggi definì il fenomeno «strano», avanzando il sospetto di un complotto.

Shining

Anche qui, forse non azzeccatissima la scelta di comunicazione. In una nottata difficile, quella del 13 dicembre 2016, una Virginia Raggi in primo piano compare in questo video-selfie di pochi secondi per annunciare delle dimissioni dell’assessora capitolina all’Ambiente, Paola Muraro, raggiunta da un avviso di garanzia. Dietro di lei, la sua maggioranza, con cui spiega di avere appena terminato una riunione. L'effetto? Per i social, tra Shining e L'Esorcista.

